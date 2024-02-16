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Дикиджи прокомментировал прокат с короткой программой на Спартакиаде

Дикиджи прокомментировал прокат с короткой программой на Спартакиаде
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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России — 2024, прокомментировал выступление с короткой программой на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен получил 99,92 балла.

«Доволен? Больше да, чем нет. Лутц не получился так стабильно, как я обычно его прыгал. А так всё достаточно неплохо.

Как лёд и арена? На тренировке выходил, и тяжело было прыгать прыжки с рёбер. Тулуп, флип, лутц нормально с зубца, а на сальхове было неудобное ощущение. А так, в принципе, хороший лёд.

Каково кататься перед хоккейной публикой? Тут и мои болельщики сто процентов были, я знаю, приехали (улыбается). Очень классно поддерживают зрители», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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