Самсонов: когда выходишь на старт, не думаешь, кто тебя выводит, это наша работа

Российский фигурист Даниил Самсонов по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске рассказал, играет ли какую-либо роль присутствие тренера на стартах. Судьи оценили прокат спортсмена в 76,07 балла.

«Не думаешь, когда выходишь на старт, кто тебя выводит, поскольку это твоя работа, ты делаешь всё сам, что натренировал. С Этери Георгиевной, возможно, чуть поспокойнее, но для меня это не так важно, с кем приезжать на соревнования. Главное — делать свою работу. Стараешься выходить на лёд только ради своего результата.

На связи ли мы? Со мной Этери Георгиевна не контактирует, она знает, что мне надо делать, она всё сказала в Москве, что нужно было», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.