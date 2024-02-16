Этери Тутберидзе не приехала на соревнования Спартакиады-2024 в Магнитогорске

16 февраля 2024 года в Магнитогорске (Челябинская область) стартовали соревнования по фигурному катанию, проходящие в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Из группы тренера Этери Тутберидзе на соревнованиях выступают следующие спортсмены: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сопровождают спортсменов тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, сама Этери Тутберидзе на соревнованиях в Магнитогорске отсутствует.

Напомним, турнир по фигурному катанию Спартакиады — 2024 завершится в воскресенье, 18 февраля. 16 февраля состоялись ритм-танец, короткая программа у мужчин, а в 16:45 мск начнётся короткая программа в соревновании спортивных пар.