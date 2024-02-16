Савосин: в этом сезоне появилась ответственность. Были трудности, чтобы с этим справиться

Российский фигурист Роман Савосин прокомментировал выступление с короткой программой на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсмен набрал 98,45 балла.

«В целом всем доволен, хороший прокат, сделал элементы чисто. Надо посмотреть распечатки ещё, есть сомнения по вращениям. А в целом доволен. Я стараюсь весь сезон просто наслаждаться соревнованиями, получать от них удовольствие, старался вообще не думать о месте, которое могу здесь занять. Сегодня получилось.

Публика великолепная, даже не скажешь, что здесь не было фигурного катания. Замечательная публика, очень шумная. Наверное, самая шумная из всех соревнований, в которых я участвовал. Будем надеяться, что здесь соревнования будут проходить чаще.

Ответственность появилась в этом сезоне однозначно, были трудности, чтобы с этим справиться. Отличился чемпионат России, где мне не удалось выкинуть из головы борьбу за результат и просто выйти и получить удовольствие от соревнований», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.