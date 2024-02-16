Ветлугин: на жеребьёвке нас попросили прокатать так, чтобы детей начали отдавать в секции

Российский фигурист Матвей Ветлугин, завершивший короткую программу соревнований Спартакиады — 2024 на пятом месте, прокомментировал итоги проката.

«Доволен? Это было сосредоточенно, осознанно, с удовольствием. По чувствам, которые получил от проката, я доволен. На жеребьёвке нас официальные лица просили, чтобы мы постарались прокатать так, чтобы зритель полюбил ещё один вид на льду, возможно, начал отдавать детей в секции или чаще следить за соревнованиями. Социальная задача у нас на этих стартах.

Четверной лутц в короткой программе специально готовили? В таком виде, наверное, первый раз, у нас была неделька. Как удалось адаптироваться к старту? Я вчера отдыхал, попросил Алексея Николаевича дать паузу. Ещё была экскурсия на металлургический комбинат, спасибо, что нас обеспечили этим досугом. Были потрачены силы, плюс вечерняя жеребьёвка, плотный был день вчера, но без тренировки», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.