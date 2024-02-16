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Мозалёв — об Этери Тутберидзе: конечно, хотел видеть её здесь, но она решила не поехать

Мозалёв — об Этери Тутберидзе: конечно, хотел видеть её здесь, но она решила не поехать
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Российский фигурист, бронзовый призёр чемпионата России Андрей Мозалёв по итогам короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024 рассказал о работе с новым тренерским штабом. Напомним, 15 января этого года спортсмен перешёл в группу Этери Тутберидзе.

«Каково выступать с новой командой? Совсем непривычно, совсем новые ощущения. Это классно, что-то поменялось в жизни. Нет Этери Георгиевны? Я бы, конечно, хотел видеть её здесь, но она решила не поехать. Но ментально она здесь как будто. Только сальховом недоволен, он откровенно не очень получился. Но я ещё не видел уровни. Ощущения классные, лёд хороший, публика отлично поддерживала, как мы уже привыкли это видеть на всех стартах», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, что судьи оценили прокат Мозалёва в 92,53 балла, фигурист занял шестое место.

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