Тарасова: а кто нас не хочет лишить медалей Олимпиады — канадцы не доверяют решениям ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) оспорить вердикт Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении бронзовых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года. Канада выступает за пересмотр решения о присуждении третьего места на соревнованиях россиянам в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«А кто нас не хочет лишить медалей Олимпиады? Нас все хотят лишить! Но мы же эту бронзу не сами себе дали, нам же её присудили. Канадцы хотят, пусть подают. Мы же когда подаём апелляцию, то тоже ни у кого не спрашиваем. Это их право. Канадцы не доверяют решениям ISU. Мы же получили третье место по решению ISU, правильно? Они им не доверяют», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.