Шевченко и Ежлов: задачи на Спартакиаду выполнили. Нам важно отобраться в сборную

Танцевальный дуэт Софья Шевченко и Андрей Ежлов прокомментировали своё выступление на Спартакиаде сильнейших – 2024. Их слова передают корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

Ежлов: Всё хорошо, всё сделали, все поставленные задачи выполнили.

Шевченко: Немножко не поняли, за что два балла снижения. Есть ли подозрения, из-за чего? Честно говоря, нет, потому что те спорные моменты, которые могли бы получить балл дедакшена – мы над ними работали и по нашим ощущениям, и по словам тренеров, мы всё исправили, всё сделали, интересно.

Ежлов: Не боимся ли, что из-за сальто? На чемпионате России не дали, а это было после проката.

Шевченко: Но в любом случае задачи на этот старт мы выполнили, мы очень хотели попасть в шестёрку, нам важно отобраться в сборную. Мы рады, что нам хватило баллов из ритмического танца. То, за что получили дедакшен, мы исправим.

Ощущаем ли прогресс? Мы чувствуем это очень хорошо на официальных тренировках. Если в начале сезона чувствовали себя немного растерянно и неуверенно, то что касается этого старта, уже выходили абсолютно спокойно, на самом деле, довольны тем, как прошли тренировки. Для танцев на льду тренировки – это важно, судьи смотрят, оценивают. Мне кажется, мы достаточно подняли планку мнения о нас, будем работать, чтобы ещё увереннее чувствовать себя на соревнованиях.

Ежлов: Какие ожидания были в начале сезона? Лично я ничего не ожидал, но, естественно, хотел. Спрогрессировали, как смогли.

Шевченко: Танцы – вещь непредсказуемая, я вообще не знала, чего ожидать. У меня была установка – делай, что можешь, и будь, что будет. Мы делаем что можем, работаем правда много, много повторений, большие объёмы, но идём к нашей цели.