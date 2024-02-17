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Шанаева и Дрозд назвали выступление на Спартакиаде одним из самых эмоциональных в сезоне

Шанаева и Дрозд назвали выступление на Спартакиаде одним из самых эмоциональных в сезоне
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Российский фигуристы, выступающие в танцах на льду, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд оценили своё выступление на Спартакиаде сильнейших – 2024.

Дрозд: Наверное, можно сказать, что этот турнир один из эмоциональных. Как вчера мы говорили, в короткой превалировал драйв, наверное, можно так обозначить весь турнир для нас. Мы очень рады, что смогли достойно прокататься. Опять же, технические моменты мы посмотрим, когда сами увидим. Мы видим большой коридор, куда нам расти дальше, по катанию это далеко не наш предел. Так же хочется поблагодарить публику, которая и вчера поддерживала, сегодня вообще было что-то нереальное, это говорит о том, что мы хорошо делаем свою работу.
Шанаева: Мы были хорошо готовы к этим соревнованиям, волнения за форму у нас не было. Хотели сохранить соревновательный азарт, по эмоциям мы довольны. Произвольный танец тоже был хороший, мы сделали максимум, на который способны на данный момент.
Разные эмоции у нас с Пашей? На самом деле я рада. Есть грусть, что соревнования закончились. Я люблю соревноваться, на тренировках получаю удовольствие, сейчас эмоции отдала, получилось состояние опустошения.

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