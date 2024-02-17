Горелкин и Леонтьева рассказали, все ли у них получилось в прокате на Спартакиаде

Танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, ставшие четвёртыми по итогам двух выступлений, рассказали, что в танце у них получились все элементы, но баллы снизили из-за технических деталей.

«Горелкин: Все ли получилось? Да.

Леонтьева: На самом деле, получилось не всё, могли прокатать в некоторых моментах лучше, но скорее, это технические детали, которые зрителям не заметны.

В целом, довольны, это намного лучше, чем было на чемпионате России, сейчас немного сумбурные эмоции – радость и класть после проката. Приятное опустошение.

Все силы оставили на льду, поэтому сейчас очень тяжело что-либо сформулировать", — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, фигуристы показали результат 203,97 баллов за два выступления.