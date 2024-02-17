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«Это наш лучший результат по сезону». Хавронина — о прокате на Спартакиаде-2024

«Это наш лучший результат по сезону». Хавронина — о прокате на Спартакиаде-2024
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Танцоры на льду Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина заявили, что в этом выступлении было легче всего ехать, фигуристы не испытывали тревоги.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
17 февраля 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Нарижный: Впечатления отличные! Столько людей пришло, безумно приятно было выступать. Большое спасибо Магнитогорску!

Хавронина: Довольны ли баллами? Да, это наш лучший результат по сезону. В целом выступление было спокойное, ехалось легче всего по сезону, мне кажется, я готова была дальше ехать. В целом выступлением довольны, мы в тройке лидеров, для нас это отличный результат», — передают слова дуэта корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Напомним, фигуристы заняли в танцах на льду третье место. Этот результат они подтвердили с итогов ритм-танца.

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