«Это наш лучший результат по сезону». Хавронина — о прокате на Спартакиаде-2024

Танцоры на льду Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина заявили, что в этом выступлении было легче всего ехать, фигуристы не испытывали тревоги.

Нарижный: Впечатления отличные! Столько людей пришло, безумно приятно было выступать. Большое спасибо Магнитогорску!

Хавронина: Довольны ли баллами? Да, это наш лучший результат по сезону. В целом выступление было спокойное, ехалось легче всего по сезону, мне кажется, я готова была дальше ехать. В целом выступлением довольны, мы в тройке лидеров, для нас это отличный результат», — передают слова дуэта корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Напомним, фигуристы заняли в танцах на льду третье место. Этот результат они подтвердили с итогов ритм-танца.