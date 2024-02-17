Хавронина и Нарижный подвели итоги сезона после Спартакиады-2024

Дуэт, выступающий в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, подвели итоги сезона, заявив, что за этот год они немного устали, но эмоции от всех соревнования приятные.

«Нарижный: Сезон заканчивается рановато? Если вспоминать предыдущие сезоны, когда ещё были международные старты, мы привыкли, что у нас в России были максимум два этапа Кубка и чемпионат России и всё, сезон заканчивался. А тут ты выступаешь на протяжение сезона по всей России, даже немного подустаёшь. Когда ты куда-то уезжаешь, то у тебя смена обстановки, а тут ты всё равно в России, всё то же самое. На международных стартах ты всё равно переключаешься, будто в другой мир улетаешь. А тут будто один очень похожий старт. У нас очень крутая организация, ничего не могу сказать, тут мы с друзьями на каждом старте. Это в кайф, когда мы встречаемся, живём вместе. Но всё равно немножко устаёшь от однообразия. Но это не отнимает те ощущения, которые ты испытываешь после таких стартов, это всё равно очень приятно. Стартов достаточно, тем более через неделю Кубок Первого канала — это будет первый такой для нас турнир.

Хавронина: Итоги сезона? Мы довольны тем, что у нас вышло, как мы скатались за этот год. Но работы ещё очень много, мне кажется, нам предстоит напряжённое межсезонье, мы будем ещё больше скатываться», — передают слова фигуристов корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.