«Эту программу всегда катаем эмоционально». Степанова — о выступлении на Спартакиаде-2024

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, ставшие победителями в танцах на льду в рамках Спартакиады сильнейших — 2024, рассказали о своём отношении к той программе произвольного танца, с которой выступали сейчас.

Букин: Я скажу так: немногие программы остаются именно в душе. Чаще ты всё равно к ним относишься как к работе. В моей душе есть пара программ из нашего репертуара, которые я обожаю и не могу забыть, и вот сейчас в конце сезона я хочу вписать и эту программу, потому что мне её катается особенно. Я не могу передать эти эмоции правильно, я не настолько умею владеть техникой языка, чтобы объяснить, что я чувствую. Для меня это очень особенная и дорогая программа, мне она очень нравится. Я чувствую, что мы от неё кайфуем и получаем удовольствие, думаем о каких- то глобальных вещах.

Степанова: Мы катаем эту программу всегда эмоционально, я сегодня это могла прочувствовать, особенно когда началась третья часть. Мне кажется, даже на предыдущих стартах не получалось так сделать. Мы всегда стараемся катать с эмоцией, потому что у нас есть определённая история, мы знаем, где какую эмоцию можно дарить зрителю. Сегодня эта эмоция прям через меня прошла, удовольствие я получила сегодня очень большое», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, по итогам двух выступлений дуэт набрал 222,53 балла. Вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.