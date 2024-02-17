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«Эту программу всегда катаем эмоционально». Степанова — о выступлении на Спартакиаде-2024

«Эту программу всегда катаем эмоционально». Степанова — о выступлении на Спартакиаде-2024
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Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, ставшие победителями в танцах на льду в рамках Спартакиады сильнейших — 2024, рассказали о своём отношении к той программе произвольного танца, с которой выступали сейчас.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
17 февраля 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Букин: Я скажу так: немногие программы остаются именно в душе. Чаще ты всё равно к ним относишься как к работе. В моей душе есть пара программ из нашего репертуара, которые я обожаю и не могу забыть, и вот сейчас в конце сезона я хочу вписать и эту программу, потому что мне её катается особенно. Я не могу передать эти эмоции правильно, я не настолько умею владеть техникой языка, чтобы объяснить, что я чувствую. Для меня это очень особенная и дорогая программа, мне она очень нравится. Я чувствую, что мы от неё кайфуем и получаем удовольствие, думаем о каких- то глобальных вещах.

Степанова: Мы катаем эту программу всегда эмоционально, я сегодня это могла прочувствовать, особенно когда началась третья часть. Мне кажется, даже на предыдущих стартах не получалось так сделать. Мы всегда стараемся катать с эмоцией, потому что у нас есть определённая история, мы знаем, где какую эмоцию можно дарить зрителю. Сегодня эта эмоция прям через меня прошла, удовольствие я получила сегодня очень большое», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, по итогам двух выступлений дуэт набрал 222,53 балла. Вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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