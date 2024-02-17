«Хотим сделать такое, чего никогда не делали». Букин — о следующем сезоне

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, заявил, что у них большое желание развиваться дальше и делать то, чего ещё не делали.

«Конец сезона — это всегда твой пик, когда ты показываешь всё-всё-всё: какой опыт ты набрал на соревнованиях, что ты исправил. Мы очень рады оценкам, но у нас в голове совершенно другие мысли: мы хотим работать, мы хотим развиваться, мы хотим что-то пробовать. Наверное, следующий сезон будет для нас эксперимент, мы хотим сделать что-то такое, что никогда в жизни не делали», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня завершились выступления в танцах на льду. Победу одержала пара Степановой и Букина, подтвердив результат ритм-танца.