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«Хотим сделать такое, чего никогда не делали». Букин — о следующем сезоне

«Хотим сделать такое, чего никогда не делали». Букин — о следующем сезоне
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Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, заявил, что у них большое желание развиваться дальше и делать то, чего ещё не делали.

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
17 февраля 2024, суббота. 12:00 МСК
Окончено

«Конец сезона — это всегда твой пик, когда ты показываешь всё-всё-всё: какой опыт ты набрал на соревнованиях, что ты исправил. Мы очень рады оценкам, но у нас в голове совершенно другие мысли: мы хотим работать, мы хотим развиваться, мы хотим что-то пробовать. Наверное, следующий сезон будет для нас эксперимент, мы хотим сделать что-то такое, что никогда в жизни не делали», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сегодня завершились выступления в танцах на льду. Победу одержала пара Степановой и Букина, подтвердив результат ритм-танца.

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