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Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин объявил о завершении карьеры
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Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры фигуриста. В июне спортсмену исполнится 26 лет.

Отметим, что Самарин сделал такое заявление сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

Самарин в последние годы работал в тренировочной группе Светланы Соколовской. До этого его тренировали Инна Гончаренко и Елена Буянова.

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