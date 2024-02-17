Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры фигуриста. В июне спортсмену исполнится 26 лет.

Отметим, что Самарин сделал такое заявление сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

Самарин в последние годы работал в тренировочной группе Светланы Соколовской. До этого его тренировали Инна Гончаренко и Елена Буянова.