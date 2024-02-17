«Понимаю, что всё». Самарин прокомментировал решение завершить карьеру

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, неоднократный призёр чемпионатов России в мужском одиночном катании Александр Самарин подробно прокомментировал решение завершить карьеру сразу после выступления на Спартакиаде-2024.

«По прокату нечего комментировать. Главное, что было лучше, чем на чемпионате России, хотя бы в эмоциональном плане. В техническом плане не было почти ничего. Хотя бы эмоции я ощущаю, не то, что было в декабре. В целом нормально.

Хочу сказать огромное спасибо моей команде за проделанную работу и за то, что всегда рядом. Работали, поддерживали, терпели, заставляли. Спасибо огромное федерации за всяческую поддержку. В целом рад, что по моей карьере рядом со мной, иногда позади, чтоб меня подталкивать, шли такие хорошие люди. Всем огромное спасибо. Этим периодом жизни я очень счастлив. Дальше будем двигаться. Это не пауза, зачем юлить… Да, получилось не так ярко, как хотелось бы. Но я оказался здесь, турнир называется Спартакиада сильнейших, я рад, что смог оказаться среди сильнейших. Что-то получилось, что-то нет, но ладно.

Я очень давно выступаю, ещё выступал тогда, когда мы на международные старты ездили. Был богатый жизненный опыт, спортивный путь, да, не на каждый турнир я смог попасть, тем не менее путь хороший и я рад, что он такой. Всем ребятам хочется пожелать работать, прогрессировать и верить, что всё получится и всё будет хорошо.

Чувства смешанные. Но я понимаю, что всё. Всё что мог выжать, выдал. Прошлый сезон получился вообще отличный, смог медаль на ЧР взять, смотрите, какая конкуренция у нас, все ребята, которые выступают сейчас, год назад были не слабее. Но тогда, видимо, всё что мог, я выдал и отдал последнее. На первые пару стартов этого сезона меня ещё хватило… Есть предвкушение того, что будет дальше. И, наверное, немножко потоскую по прошлым временам. Жду с нетерпением, что меня ждёт в дальнейшем. О планах не будем», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.