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«Нам точно не стыдно». Дрозд оценил свой второй сезон в паре с Шанаевой

«Нам точно не стыдно». Дрозд оценил свой второй сезон в паре с Шанаевой
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Российский фигурист Павел Дрозд, выступающий в танцах на льду вместе с Елизаветой Шанаевой, подвёл итоги сезона.

«Если всё сложится, мы будем участвовать в Кубке Первого канала. Это будет большая радость для нас, тем более он будет в моём родном и обожаемом Петербурге. Возможно, будем подавать заявку на турнир шоу-программ, но мы всё это будем обсуждать с нашим тренерским составом.

Итоги сезона? Это наш второй сезон, обычно для молодых пар второй сезон более тяжёлый. Сезон был непростой, но могу сказать с полной ответственностью, что мы сделали от себя всё, что возможно, и будем делать ещё больше. Нам точно не стыдно за то, что мы показали на стартах», — передают слова Дрозда корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

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