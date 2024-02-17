Алиев — о словах про отсутствие мотивации: смешно, что раздули и обратились к Тарасовой

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев отреагировал на критику своих слов про мотивацию. «У нас от старта к старту одни и те же участники. Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва», — в частности, заявил ранее Алиев.

«Мой тренер говорит, что я очень эмоциональный человек. Возможно, это моя слабость, я не умею просто так взять, и чтобы это слово не попало в мой мир. Никогда не слежу и не читаю никаких комментариев, но в этот раз натолкнулся глазами, понял, что эту ситуацию комментирует и Татьяна Анатольевна Тарасова. Мне даже немножко смешно стало, что это раздули и обратились к Татьяне Анатольевне.

Те же комментаторы — да с каким тебе Хавьером соревноваться, он тебе по 20 баллов привозил. Но вы не знаете полного мира фигурки. Я с каждым общаюсь очень хорошо — я душевный пацан, который к любому может подойти и сказать: Владу [Дикиджи], Моте [Велугину]… Я кому-то даже помогал. Нет такого, что они для меня никто и они меня не мотивируют. Я соревнуюсь сам», — передают слова Алиева корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.