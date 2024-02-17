«Мы катаемся за Россию и в Россию». Тренер Алиева — о его словах про отсутствие мотивации

Тренер по фигурному катанию Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын объяснил, что все его подопечные воспитываются в ключе патриотизма и слова Алиева об отсутствии мотивации говорили о другом.

«Среди вас очень много порядочных и рациональных людей. С большим уважением отношусь к вашей профессии, но позволю себе прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима очень эмоциональный человек, откровенный, любящий. И я буду откровенно — возможно, вчера все были не в восторге от фразы, которую он сказал. Но была просьба — не печатать. Её проигнорировали.

Возможно, был момент, когда пришлось это сказать. В какой-то степени было разочарование. В том прокате виноваты только мы, точка. У нас нет проблем с мотивацией, я это хочу подтвердить. Я ребят воспитывал, как бы это пафосно ни звучало, в ключе патриотизма. И они такими являются. Мы прожили непростую ночь, скажу я вам. Немного есть, что сказать, я стараюсь молчать, не давать лишних интервью, но начал с того, что среди вас очень много порядочных профессиональных людей.

Вчера Дима позволил себе чуть откровенничать про себя, не про глобальные процессы — имею в виду нехватку мотивации, хочу выступать на чемпионате мира. Нет, не про это был спич. Разговор был про то, что когда на чемпионатах страны — это тоже пример, попробуйте меня услышать — большие спортсмены отбираются на серьёзные турниры. В коридорах стоит звон, треск от напряжения. Спортсмены высшего уровня в момент идеальной формы берут от этого напряжения и треска какую-то частицу — адреналин, что угодно — которая даёт эффект разорвавшейся бомбы в том плане, что когда идеальная форма. И тогда человек выдаёт сверхкатание. Он говорит от этом — он ждал, но этого кусочка почему-то не было. Никто не виноват, мы счастливы кататься здесь, у нас было огромное количество разных предложений, но мы даже их не обсуждали — условно смену гражданства. Мы патриоты, мы катаемся здесь и катаемся за Россию и в Россию.

Мы не стремимся за границу, мы рады здесь, пусть они нам завидуют вот с какой философией мы живём, вот почему я пришел сюда сейчас", — сказал Рукавицын журналистам.

Напомним, что Алиев заявил, что ему сложнее находить мотивацию для соревнований внутри страны. Сегодня по результатам произвольной программы фигурист в сумме набрал 282,78 баллов, оставшись в шаге от пьедестала на четвёртом месте.