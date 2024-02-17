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Фигурист Савосин — о Спартакиаде: доволен, что всё это закончилось

Фигурист Савосин — о Спартакиаде: доволен, что всё это закончилось
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24-летний российский фигурист Роман Савосин прокомментировал своё выступление (5 место) на Спартакиаде сильнейших – 2024 в Магнитогорске.

«Доволен, что закончилось всё это, потому что было много трудностей в подготовке, даже здесь я подвернул ногу на тренировке. Я рад, что здесь выступил, что справился с какими-то моментами, но, к сожалению, не до конца. Пока мало эмоций, расстроен, что не сделал каскад. Подготовка получилась скомканной, слишком много отдыхал. Изначально были сомнения, что вообще смогу выступить здесь.

Я очень хотел бы выступить на Кубке Первого канала, задача-минимум такая стояла. Никогда не выступал там, было бы интересно. Надеюсь, я туда попаду», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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