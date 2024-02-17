Евгений Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде-2024

Победитель Спартакиады сильнейших — 2024 в мужском одиночном катании Евгений Семененко рассказал, что конкуренция за последний сезон в фигурном катании очень выросла, а настрой перед выступлением — это грамотная работа тренеров.

«Как удаётся собираться перед такими прокатами? Грамотная работа тренерского штаба, внутри нашего коллектива всегда царит позитивная атмосфера, и поддержка близких людей. И немного моего старания. Мне вообще нравится эта соревновательная обстановка. Раньше я думал: «Можно было посчитать, глядя на соперника, где сколько кто-то ошибся, где я могу ошибиться. Можно было ориентироваться, считая баллы. Но сейчас, в прошлый сезон, в этот сезон, конкуренция настолько большая, что ты выходишь, и тебе надо только чисто катать, если ты хочешь подняться на наивысшую ступень пьедестала. И мне кажется, и болельщикам, и нам, спортсменам, это доставляет удовольствие. Это интрига, переживание, борьба. У нас много талантливых спортсменов, я рад, что мне удаётся обходить какое-то число.

Почему без риттбергера сегодня? Так решили с тренерским штабом.

Когда я ехал произвольную, уже когда сделал все прыжковые элементы, даже силы прибавлялись во время дорожки, но я также старался всё контролировать, чтобы всё было на максимальном уровне. Потом по распечаткам посмотрю, насколько мне это удалось», — передаёт слова Семененко корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Напомним, что Семененко получил за две программы в сумме 304,40 баллов, установил новый рекорд по России среди мужчин по набранным баллам за короткую программу — 104,84 балла.