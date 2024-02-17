Дарья Садкова объяснила ошибку на тройном флипе в ПП Спартакиады-2024

15-летняя российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировал прокат произвольной программы на Спартакиаде-2024.

«Сегодня перед короткой программой я очень сильно волновалась. Давно так не переживала перед короткой программой на соревнованиях, даже до конца не могу понять, с чем это связано.

Помню, что перед юниорским финалом Гран-при примерно год назад тоже сильно волновалась, всё валилось из рук, ничего не успевала, думала, что короткая программа тоже повалится. Сегодня, конечно, был не самый удачный прокат, что-то напридумывала себе на тройном флипе. Вроде на шестиминутной разминке было всё хорошо, перед прокатом хорошо. Когда подъехала к тренерам, они сказали: «Давай точно так же под музыку». Когда случилась эта ненужная ошибка на тройном флипе, после этого я понимала, что больше нет права на ошибку. Дальше постаралась сделать максимум», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.