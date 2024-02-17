Захарова: есть недочёты, но завтра буду стараться по максимуму всё исправить

Российская фигуристка София Захарова, представляющая Санкт-Петербург, высказалась о своём прокате короткой программы на Спартакиаде сильнейших, а также поделилась впечатлениями от Магнитогорска, где проходит этот турнир.

«В принципе прокатом довольна. Есть недочёты, но завтра буду стараться по максимуму всё исправить. Подготовка к турниру шла нормально, всё довольно гладко проходило. Были периоды, когда тяжеловато было, но я думаю, что у любого спортсмена такое есть.

Спартакиада — это очень важный старт. Я безумно рада, что у меня есть возможность здесь выступать. Мне нравится Магнитогорск, и я люблю хоккей. Было неожиданно, что Спартакиаду будут проводить здесь, ещё и на арене «Металлурга», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.