Куликова — о завершении карьеры Самарина: предполагала по его настрою, жалко конечно

Российская фигуристка Елизавета Куликова высказалась о завершении карьеры Александра Самарина и прокомментировала свой прокат короткой программы на Спартакиаде сильнейших — 2024, которая проходит в Магнитогорске.

«Довольна, что я чисто откатала, но есть нюансы, которые я бы хотела доработать. В целом я рада, что прыжки сделала. На чемпионате России было гораздо волнительнее, и подготовка у меня не совсем была хорошая. Но к этому старту я по своим ощущениям лучше подготовилась. Здесь волнение было, но в целом было достаточно комфортно.

Самарин завершил карьеру? Я предполагала. Саша очень добрый, классный. Я с ним иногда общалась, мне он как спортсмен нравился. Предполагала по его настрою. Но я надеялась, вдруг он не закончит. Жалко конечно, он много что прошел. Он молодец, борец. Он боролся как мог сегодня, я считаю. Конечно, не все получилось, но он боролся», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Отметим, судьи оценили прокат Куликовой в 67,50 балла.