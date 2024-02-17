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Камила Валиева выпустит совместный трек с MIA BOYKA. Премьера состоится 26 апреля

Камила Валиева выпустит совместный трек с MIA BOYKA. Премьера состоится 26 апреля
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Российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA. Об этом исполнительница сообщила в шоу «Кстати». Согласно описанию, песня будет в стиле «современной детской считалочки», её премьера состоится 26 апреля 2024 года.

Напомним, ранее свои треки выпускала другая российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от соревнований на четыре года из-за допингового дела. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.

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