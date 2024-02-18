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«Надеюсь, я вас не слишком бесила». Туктамышева — о работе комментатором

«Надеюсь, я вас не слишком бесила». Туктамышева — о работе комментатором
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева обратилась к болельщикам с просьбой оценить её уровень комментирования соревнований.

Напомним, Туктамышева комментировала соревнования фигуристов на Всероссийский Спартакиаде сильнейших – 2024, которая проходит в Магнитогорске.

«Всем привет, милые люди! Вот и закончилось очередное комментирование соревнований.

Пожалуйста, напишите по делу, что было хорошо, а что плохо. Понимая желание аудитории, я точно смогу стать лучше! Буду стараться и работать над грамотной речью и тембром голоса. Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире, всем добра», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

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