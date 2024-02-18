Осокина и Грицаенко — о ПП на Спартакиаде: самый тяжёлый прокат в сезоне

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в парном катании, прокомментировали прокат произвольной программы на Спартакиаде сильнейших — 2024. Комментарии передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Грицаенко. Как тренер нам только что сказал — трудовой прокат. Он действительно дался тяжелее остальных в этом сезоне.

Осокина. Самый тяжелый, ехать было сложно.

Грицаенко. Прошёл пик формы? Может быть. После Нового года у нас были некие перерывы в тренировках по своим причинам, приходилось подготовку сокращать вплоть до одной недели, поэтому, скорее всего, и тяжело. Нет ли ощущения, что не до конца раскрыли программы? Мне кажется, каждый спортсмен в конце сезона думает: а откатал ли я так, как хотел откатать эти программы? Не знаю, я уже хочу другие. Хочу новую музыку, хочу новые программы. Хочу чего-то новенького.

Осокина. Но сейчас хочется отдохнуть немножко.