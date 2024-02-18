Плешков объяснил их с Бояринцевой решение перейти к Тутберидзе от Мозер

Российский фигурист Роман Плешков, выступающий в паре с Дарьей Бояринцевой, прокомментировал переход в группу Этери Тутберидзе.

«Мы рады, что доехали до Спартакиады, подготовка была очень тяжёлая. Потренировались две недели в новом штабе с Этери Георгиевной и всеми специалистами. Для нас всё было в новинку, наверное, ещё адаптируемся. Ехали с задачей показать, что мы ещё существуем, не секрет, что пропустили ЧР по определённым обстоятельствам.

Ехали сюда, чтобы показать зрителям, судьям, что мы можем, нам нужно перезагружаться, мы сейчас в начале этого процесса.

Переход в группу Тутберидзе – попытка попробовать новое? Много всего можно сказать, если вкратце, то публично поблагодарим нашу предыдущую тренерскую команду, Нину Михайловну (Мозер), Влада Жовнирского, Рамиля Мехдиева, Аллу Викторовну, Виталия Юрьевича. Но так сложились обстоятельства, что мы с Дашей решили, что нам нужны перезагрузка и другой взгляд на нашу пару.

Конкуренция – двигатель прогресса. После этого соревнования штабу видно, над чем работать. Успели поработать со всеми специалистами», — передаёт слова Плешкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.