«Чем он хуже наших?» Тамара Москвина — о том, что дала интервью американцу Дэйву Лизу

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Спартакиаде-2024.

«Секреты обычно не раскрывают, только если под дулом пистолета. Но у нас секретов нет. За что бы я похвалила Мишину и Галлямова в этом сезоне? Я очень люблю надёжных людей во всем. Их качества и надёжность исполнения программ очень мне импонирует.Ребята хорошо готовились в начале сезона, потом в течение всего сезона сохраняли хорошее настроение.

В каком состоянии находятся пары на мировом уровне? Я слежу, как катаются наши спортсмены и как катаются спортсмены за рубежом. Сравнивать вне реальных соревнований достаточно сложно. Спортсмены, которые участвуют в ЧЕ и ЧМ, совершенствуются, и наши спортсмены тоже.

Зачем я дала интервью американскому журналисту (Дэйву Лизу)? А зачем я вам даю интервью? Обычно я даю интервью журналистам, которые меня просят. Всё. Я очень много журналистов знаю со всего мира, со всеми с удовольствием веду разговоры, интервью даю, просто беседую. Чем они хуже наших?

Я против того, чтоб закрываться от мира? Что значит против? Я живу в мире, поэтому я стремлюсь быть в курсе всего, что происходит во всём мире во всех сферах деятельности, потому что я считаю себя частью этого мира», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.