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Тамара Москвина прокомментировала идею ограничить тематику турнира шоу-программ

Тамара Москвина прокомментировала идею ограничить тематику турнира шоу-программ
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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина подвела итоги Спартакиады сильнейших — 2024 и прокомментировала тематику предстоящего турнира по шоу-программам.

«Мне понравились все соревнования, потому что во всех соревнованиях участвовали спортсмены, которые занимаются в нашей группе. Зачем только российские сюжеты на турнире по шоу-программам? Сейчас я закончила эти соревнования, будет банкет, потом поездка домой, а в самолёте я прочитаю регламент и буду знать, про что вы говорите. Сейчас — впереди паровоза», — передают слова Москвиной корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Напомним, шоу-турнир «Русский вызов» состоится в Москве на арене дворца «Мегаспорт» 18 марта, начало в 17:00 мск.

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