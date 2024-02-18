Большой баннер в поддержку Камилы Валиевой появился на арене, где проходит Спартакиада

Огромный баннер в поддержку 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой появился в центральном секторе «Металлург-Арены», где в эти часы проходят соревнования женщин в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших – 2024.

«Это по любви», — написали болельщики на плакате.

Отметим, что Валиева отобралась на Спартакиаду-2024. Однако 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.