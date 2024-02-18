Синицына — о бронзе ЧР после дисквалификации Валиевой: хочется поддержать Камилу

Бронзовый призёр Спартакиады — 2024 в одиночном катании Ксения Синицына поделилась ощущениями от выступления в Магнитогорске.

«Я довольна собой где-то на 80 процентов, что-то получилось, что-то не очень было. Но я довольна, что сложилось удачно, всё, что я планировала, получилось. Оценкам была рада, спасибо всем за поддержку, это был отличный старт.

Могла представить, что сезон так сложится? Я много работала, поэтому были такие представления, но случился неприятный момент, немножко вниз оттянул, но я рада, что всё так получилось. Просто довольна собой.

Чувствую ли, что работу начали лучше оценивать? Думаю, что так и есть. Нет международных соревнований, всё равно немножко число спортсменов уменьшилось, не у всех есть мотивация кататься. Мне нравится это дело, я понимаю, что, кроме этого, я больше ничего не умею, просто рада, что я катаюсь», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Также фигуристка ответила на вопрос о бронзовой медали чемпионата России по фигурному катанию, которую по правилам она должна получить после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Можно ли поздравлять с бронзой ЧР? Я не знаю, пока нет точной ясности в этих перерасчётах. Вроде бы можно, вроде бы нет. Есть ощущение, что я бронзовый призёр чемпионата России? Вроде бы есть, а вроде бы и Камилу хочется поддержать, я с ней хорошо общаюсь, не имею ничего против», — прокомментировала Синицына.