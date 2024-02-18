Серебряный призёр Спартакиады Фролова назвала сезон-2023/2024 лучшим в карьере

Вице-чемпион Спартакиады сильнейших — 2024 в одиночном катании Анна Фролова прокомментировала выступление на соревнованиях.

«Я выложилась сегодня. Честно скажу, устала, но результатом довольна. однозначно вся работа, проделанная с этим тренерским штабом, того стоила. Результат очень достойный. Я счастлива кататься в такой команде с таким отношением, с таким подходом к работе. У меня и работа, и выступление — всё в удовольствие. Надеюсь, так будет всегда.

Лучший сезон в карьере? Пока что да. Мне кажется, я нашла какой-то баланс в себе самой, нашла коннект с телом, начала к нему больше прислушиваться, понимать, где нужно отдохнуть, где нужно сильнее напрячься. И, опять же, подход с головой: морально настраиваться стало проще, я чётче понимаю, что мне нужно сделать, чтобы выйти и показать свой максимум, имеющийся на данный момент.

Что для меня эта медаль? Я правда пока не осознаю. Я старалась выложиться в прокате. Пока устала, мне нужен денёк, чтобы это осознать и переварить. Конечно, я счастлива. В первую очередь я счастлива, что в этом сезоне я катала произвольную чисто все соревнования. Ого! Это личный рекорд точно абсолютно. Будем держать стабильность на этом уровне», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.