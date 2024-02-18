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Аделия Петросян — после победы на Спартакиаде: удовлетворения нет, усталость есть всегда

Аделия Петросян — после победы на Спартакиаде: удовлетворения нет, усталость есть всегда
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Действующая чемпионка России 16-летняя российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала победу на Спартакиаде сильнейших – 2024.

«Прошлым финалом Гран-при я была больше удовлетворена. Сейчас надо подумать, что не так с четверным флипом, потому что в него я верила больше всего из своих элементов.

Чувствую ли я себя лидером женского катания в России? Я не думаю сейчас об этом, потому что мне, наверное, важнее показывать прокаты чище, но пока не удаётся. Когда я чисто катаю, у меня больше шансов на хорошие места.

Чувствую ли усталость? Усталость всегда есть. Удовлетворения нет. Только рада, что получился тройной аксель, но это было вчера. Сегодня ничему не рада.

Что первое сделаю после победы? Сейчас меня медалькой наградят, и пойду обсуждать прокат.

Планирую ли подавать заявку на «Русский вызов»? Пока думаю над этим, но хотела бы подать», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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