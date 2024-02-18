Тарасова прокомментировала победу Аделии Петросян на Спартакиаде сильнейших

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу 16-летней ученице Этери Тутберидзе Аделии Петросян на Спартакиаде сильнейших – 2024 в Магнитогорске.

Фигурное катание. Спартакиада-2024, Магнитогорск. Женщины. Итоговое положение

Аделия Петросян — 252,97 балла. Анна Фролова — 225,98. Ксения Синицына — 224,65.

«Для меня было ожидаемо, что Петросян победит. Так не прыгает никто! Она сегодня старалась прыгнуть четверной флип, это немыслимое дело. Сделала даже два четвертных тулупа. Остальная программа была чистая. Ожидала от Аделии прогресса. Она сейчас развивается», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.