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Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных

Источник: Канада предложила ISU существенно упростить правила смены фигуристами сборных
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Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) существенно упростить правила смены фигуристами национальных сборных. Об этом сообщил сегодня, 18 февраля, источник издания «РИА Новости Спорт».

Согласно данным источника, Канада предлагает «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации в качестве обоснования для смены спортивного гражданства. Также предполагается, что предыдущая федерация, за которую выступал спортсмен, будет обязана предоставить разрешение на переход сразу же после получения «необходимых документов». Отмечается, что разрешение будет вступать в силу после отбытия карантина, при этом срок карантина составляет один соревновательный сезон, а не календарный год.

Отметим, что в предложении Канады не указано, что предыдущая федерация может не дать спортсмену права открепления. Также в тексте отсутствует фраза, что запрос фигуриста на открепление «не может быть отклонён безосновательно», которая содержалась в предыдущей версии документа.

Целью предложения значится «упрощение, которое поспособствует последовательному применению правила ко всем спортсменам».

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