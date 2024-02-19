Александра Степанова и Иван Букин подвели итоги сезона

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, ставшие победителями Спартакиады сильнейших — 2024 в танцах на льду, рассказали об итогах сезона-2023/2024.

«В общей сложности мы довольны всем. Но физически сезон вышел непростым, потому что мы восстанавливались, приходили в форму, естественно, не обошлось без болезней. Наверное, единственное, что хотелось бы исправить, — это поправить здоровье, оно нас иногда подкашивало, в самый нужный момент я заболевала. А так, в этом году мы готовились планомерно», — сказала Степанова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

«Скажу как есть: мы много не ставили на этот сезон, потому что для нас сразу было ясно, что это будет восстановительный сезон, приход в форму. В принципе, мы можем сказать, что он совпал с нашими ожиданиями, не было каких-то экстремальных моментов. Но к следующему сезону мы подойдём по-другому, потому что уже будем готовиться более серьёзно, у нас будет больше времени. Плюс у нас сейчас есть определённая физическая форма, от которой можно отталкиваться», — добавил Букин.