Александра Степанова и Иван Букин рассказали об изменениях в себе

Победители Спартакиады сильнейших — 2024 в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали изменения, связанные с отсутствием международных стартов и сменой тренеров.

«Вся наша предыдущая карьера проходила немножко в другом ритме, были международные старты. Сейчас совершенно другая ситуация. Конечно, когда мы вернёмся на международные старты, будет совсем другой уровень ответственности. Сейчас мы изменились, наверное, в чуть более спокойную сторону, потому что мы закрыты в определённых условиях, и они для нас очень понятны», — сказал Букин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

«Но у нас не только в этом плане произошли изменения. Мы перешли в другую команду, к другим тренерам. Это тоже определённый опыт для нас, потому что с нашими предыдущими тренерами мы проработали всю нашу карьеру, как мы только встали в пару, то есть 16–17 лет. Конечно, когда ты настолько сильно меняешь обстановку плюс пропускаешь сезон… Очень много всего произошло, что поспособствовало другому пониманию в принципе жизни, не только фигурного катания. Конечно, когда ты не по накатанной идёшь, а что-то меняешь в своей жизни, ты растёшь. Я думаю, в этом смысле рост произошёл в положительную сторону», — отметила Степанова.

«100% в положительную сторону. Мы уже взрослые люди, нам интересно пробовать что-то новое. Фигурное катание — это короткий отрезок жизни, хоть для нас он, слава богу, сравнительно длинный, но рано или поздно это закончится, и почему бы сейчас не попробовать что-то новое», — добавил Букин.