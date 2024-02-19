«Наше совершенствование ещё не окончено». Степанова и Букин — о продолжении карьеры

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали о своей дальнейшей спортивной карьере.

«Мы вышли не только на этот сезон, мы хотим кататься, и мы любим это дело! Мы фанаты фигурного катания, и мы получаем огромное удовольствие от каждых соревнований. Эти эмоции заряжают нас и двигают вперёд», — сказал Букин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

«Мы не дошли до своего пика в своей карьере. Мы чувствуем в себе очень много сил, мы чувствуем, что ещё можем из себя выжать, мы можем совершенствоваться. Наше совершенствование ещё не окончено», — отметила Степанова.

«Мы чувствуем, что потенциал есть, и мы хотим его раскрыть. Для этого надо, конечно, очень много работать, очень много вкладывать в это дело. И мы готовы к этому, мы хотим», — добавил Букин.