Степанова и Букин рассказали, что почувствовали ностальгию по Олимпиаде на шоу в Пекине

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой рассказали о поездке в Китай для участия в ледовом шоу.

Иван. У нас была прекрасная поездка в Китай, она зарядила очень сильно. Дала много новых эмоций, и, самое главное, дала спокойствие, расслабила. Не было состояния загнанности.

Мы приехали и прекрасно поработали дома. Выехали сюда тоже со спокойствием и с хорошим настроем. Это очень важно, потому что ты можешь быть готовым физически сколько угодно, а выйдешь, немножко перегоришь или где-то недожмёшь…

Александра. Почувствовали ли мы ностальгию по Олимпиаде? Да. Мы сразу, как зашли на арену, сделали первые шаги – и тут же появились флешбэки. Тогда нас приветствовали волонтёры.

Иван. Конечно, всё очень сильно отличается от того, что было на Олимпиаде, тогда мы все ходили в строю. А сейчас мы могли наслаждаться дворцом в полном объёме, свободно ходить по нему, конечно, пришли люди. С одной стороны, было грустно, что на Олимпиаде не было так, но с другой стороны, что вспоминать прошлое?

Александра. Ностальгия была приятная.