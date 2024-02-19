Степанова и Букин оценили регламент турнира по шоу-программам

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал положение регламента турнира шоу-программ об ограничении тематики.

«Хорошо ли, что есть ограничения по выбору темы на турнире шоу-программ? Приведу пример, а дальше уже каждый сам решит. У нас в танцах всегда была обязательная программа. Раньше обязательный танец был вообще в отдельный день, а в более современном варианте это ритм-танец. Честно скажу, когда смотришь подряд один и тот же танец, ты понимаешь уровень спортсмена. Каждый по-своему катает программу, у кого-то что-то в постановке спрятано, завуалировано, каждый по-разному интерпретирует. Когда ты катаешь обязательный танец, сразу видно уровень спортсмена, для этого он и был создан, чтобы было проще разбираться, кто и как катается. Они всегда достаточно сложные, много есть разных нюансов. Мне кажется, что будет определённая тема, все будут в ней катать и будет более понятно, кто недожал, кто пережал. Я думаю, что для судей, для результата это более понятно, чем когда ты можешь взять любую музыку. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, возникают субъективные моменты. Их чуть-чуть сузили, и это прекрасно», — сказал Букин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

Напомним, шоу-турнир «Русский вызов» пройдёт в Москве во дворце «Мегаспорт» 18 марта, начало в 17:00 мск.