Александра Степанова и Иван Букин рассказали о планах на межсезонье

Победители Спартакиады сильнейших — 2024 в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поделились планами на период межсезонья.

«Мы начинаем работать с хореографами и танцевать на полу, какие-то современные моменты будем внедрять в программы. В этом сезоне мы всё равно использовали что-то своё. Для поиска и для оттачивания до смотрибельного элемента нужно время. Как раз этим и будем заниматься – элементы новые, хореография, постановки новые», — рассказала Степанова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Яной Левхиной и Анастасией Матросовой.

«Ничего необычного, но для нашей задумки, которая уже одобрена, придётся потратить много времени в зале, а потом уже на льду. Придётся потратить много времени на то, чтобы понять, сможем ли мы это сделать так, как мы это видим. Чтобы это не было какой-то недоделанной работой», — добавил Букин.

«Хочется нашу задумку с первых стартов показать так, чтобы это было понятно, чтобы это было хорошо. Чтобы люди не смотрели с мыслями: «Попытка неплохая, но ещё очень много работы», а чтобы сразу был хороший вау-эффект. Для этого нужно время», — отметила Степанова.