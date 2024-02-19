США предложили снизить возрастной ценз в парном катании

Федерация фигурного катания США предложила снизить возрастной ценз в парном катании, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, такое предложение было вынесено на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Согласно правилам, принятым в 2022 году, участие во взрослых соревнованиях в парном катании могут принимать спортсмены, достигшие возраста 17 лет. Американская федерация предложила снизить порог до 16 лет из-за особенностей этого вида программы. Ожидается, что такие изменения могут повлечь за собой снижение уровня взрослых соревнований.

Напомним, следующее заседание конгресса Международного союза конькобежцев состоится 10–14 июня в Лас-Вегасе (США).