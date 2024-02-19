Косторная: увеличение возраста для выхода в мастера даёт взрослым девочкам шанс жить

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о повышении возрастного ценза для выступления на взрослых соревнованиях до 17 лет.

«У нас сейчас меняются правила, и взрослое катание начинается с 17 лет. До 17 — юниоры, катаются по КМС, а мастера спорта — это 17 и старше. Я считаю, что это правильно, это правильное разделение. Потому что я увидела разницу между взрослым чемпионатом России и детским.

Когда я смотрю детский, я не жду, что там будет грация, изящность, линии. Если человек катает какую-то трагедию или боль, я чувствую, у меня мурашки идут. А когда я смотрю на юниоров, я знаю, на что смотрю: я смотрю зарубу с миллиардом прыжков, 25 четверных. И это тоже зрелищно, это круто. Я понимаю, что я хочу видеть от взрослых эмоции, а что хочу видеть от юниоров. И эта разница стала приемлемой. Когда все это мешают, это тяжело. Мне кажется, даже в плане оценок тяжело.

Почему в одиночном катании быстро уходят? Это как раз эпоха четверных, сложных прыжков ультра-си, на которых очень многие ломаются. Погоня за этими элементами, даже если ты их выучил — это огромный риск травмы. Ты ломаешься и вылетаешь на полгода-год. И не факт, что за этот год 20 девочек-юниорок, которые были за тобой, у которых нет страха прыжков, нет страха убиться, не успеют всё выучить и напрыгать. И ты выходишь — а всё, там уже очередь.

Очень мало кто может удержать эти прыжки. И когда увеличивают возраст для выхода в мастера, это даёт взрослым девочкам шанс жить. Им не нужно гнаться за четверными, им нужно красиво и чисто кататься. Можно пробовать — никто не запрещает, но не будет погони. Будет сбалансированная и красивая программа, которая даст и не травмироваться, и зрителю получить эмоции и ощущения. А юниоры будут своё напрыгивать и драться за места», — сказала Косторная в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.