«Потенциал у него огромный». Боброва рассказала, чем ей понравился ученик Тутберидзе

Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва назвала сильные стороны фигуриста Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе.

«Очень жду становления этого парня. Молодость, растяжка, катание, скольжение, техника — всё есть. Главное, что он пережил пубертат, теперь осталось собрать всё воедино. И главное, чтобы без травм, потому что, как я понимаю, всё равно колено его беспокоило. Я очень хочу его видеть. Я вижу, какой он классный! И потенциал у него огромный», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 Даниил Самсонов занял восьмое место, набрав по итогам двух прокатов 241, 84 балла.

Победителем соревнований стал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла. Второе место завоевал Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — 283,48 балла.