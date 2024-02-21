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«Потенциал у него огромный». Боброва рассказала, чем ей понравился ученик Тутберидзе

«Потенциал у него огромный». Боброва рассказала, чем ей понравился ученик Тутберидзе
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Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва назвала сильные стороны фигуриста Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе.

«Очень жду становления этого парня. Молодость, растяжка, катание, скольжение, техника — всё есть. Главное, что он пережил пубертат, теперь осталось собрать всё воедино. И главное, чтобы без травм, потому что, как я понимаю, всё равно колено его беспокоило. Я очень хочу его видеть. Я вижу, какой он классный! И потенциал у него огромный», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Напомним, на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 Даниил Самсонов занял восьмое место, набрав по итогам двух прокатов 241, 84 балла.

Победителем соревнований стал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла. Второе место завоевал Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — 283,48 балла.

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