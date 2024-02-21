«Она дала себе зарок: «Больше проигрывать не буду». Боброва и Журанков — о победе Петросян

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о победе Аделии Петросян на Спартакиаде сильнейших.

«Она выигрывает сезон, что на самом деле было понятно до первого этапа Гран-при», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Мне кажется, это было понятно после прошлогоднего чемпионата России. Помнится, мы ставили её в число претенденток на первое место, но у неё повалились прыжки. Финал Гран-при России она потом выиграла, и вот после, такое впечатление, что она дала себе зарок: «Я больше проигрывать не буду, потому что всё в моих руках. Если я всё делаю, допустив какие-то минимальные ошибки, я выигрываю». После чемпионата России того года всё пошло», — рассказала Боброва.

«Я бы отметил кое-что. У многих программы были дочищенные, доделанные до совершенства связки. И её «Майкл Джексон», которого мы с тобой подвергали критике в начале сезона, некому философскому вопросу «Зачем?» и «Что?» — сейчас это смотрелось на одном дыхании. Она вышла и этого «Майкла Джексона», который идёт ей и который кайфовый – она его сделала. С тройным акселем», — добавил Журанков.