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«Была куча эмоций». Алина Загитова вспомнила победу в короткой программе на ОИ-2018

«Была куча эмоций». Алина Загитова вспомнила победу в короткой программе на ОИ-2018
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о важной дате в своей карьере. 21 февраля 2018 года, ровно шесть лет назад, Загитова выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пхёнчхане, установив новый мировой рекорд по сумме баллов в КП.

«Сегодня шесть лет со дня, когда я выиграла короткую программу на Олимпийских играх. У меня была куча эмоций. Интересно, какие эмоции были у вас и что вы делали в этот момент», — сказала Загитова в видеообращении к болельщикам, опубликованном в соцсетях спортсменки.

Напомним, Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

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