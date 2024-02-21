Глеб Лутфуллин показал попытку прыгнуть четверной аксель на тренировке

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Победитель и призёр этапов Гран-при России, победитель этапов Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр личного турнира ЧР по прыжкам в сезоне-2022/2023 Глеб Лутфуллин продемонстрировал попытку прыгнуть четверной аксель на тренировке.

Попытка успехом не увенчалась.

Отметим, четверной аксель успешно исполнял на соревнованиях только американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин.

Напомним, на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 Лутфуллин занял седьмое место, набрав по итогам двух прокатов 249,21 балла.

Победителем соревнований стал двукратный чемпион России Евгений Семененко. В сумме за два проката фигурист набрал 304,40 балла. Второе место завоевал Марк Кондратюк, набрав 297,72 балла. Замкнул тройку лидеров Владислав Дикиджи — 283,48 балла.