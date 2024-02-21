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Татьяна Тарасова: ситуация с Валиевой — трагедия сезона

Татьяна Тарасова: ситуация с Валиевой — трагедия сезона
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой — трагедия сезона в фигурном катании.

«Ситуация, которая произошла с Камилой, это не то что разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение к Валиевой. Мы будем стараться поддерживать её и дальше во всех начинаниях. Если ей нужна моя поддержка, я всегда открыта», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы. В частности, у сборной России забрали золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире, присудив фигуристам бронзовые награды.

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