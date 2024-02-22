Фигуристка Артемьева — об итогах Спартакиады: борьба за третье место была у четырёх пар

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, высказались об итогах соревнований фигуристов на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Спортсмены, представляющие Пермский край, завоевали бронзовую медаль.

«Мы никаких расчётов не проводили. Ехали за чистым исполнением элементов, которые мы нарабатывали на тренировках», — сказал Брюханов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

«Фигурное катание — спорт непредсказуемый. На каждом старте нужно бороться за наивысшее место. Даже здесь борьба за третье место была практически у четырёх пар», — отметила Артемьева.

Полное интервью с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.